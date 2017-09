Burgemeester wil geen alcohol op Brazilië festival in Baarle-Nassau

Wil de echte restaurantweek opstaan in Breda?

7:29 BREDA - Een bourgondisch menu á 37,50 euro of een verrassingsmenu van 27,50 euro. Aanbiedingen zijn er genoeg in Bredase restaurants de komende tijd. De volle prijs betalen is niet echt nodig, want de ene restaurantweek buitelt over de andere heen in de stad.