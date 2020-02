Burgemeester Vermue sluit drugspand Zundertse Molenstraat

In de van de buitenkant ogenschijnlijk heel gewone winkel, trof de politie op 9 januari twee hennepkwekerijen, een hennepstekkerij en een hennepdrogerij aan. Die bleken achter en boven de winkel te zijn ondergebracht. Destijds pakte de politie in het pand een 44-jarige verdachte op.

Zak wiet

Dat de hennep werd ontdekt had alles te maken met de arrestatie van een 36-jarige man uit Wernhout daags voor de inval in het pand in de Molenstraat. Toen die in Rijsbergen bij een verkeerscontrole aan de Ettensebaan werd aangehouden, bleek hij een enorme zak wiet bij zich te hebben. Via zijn aanhouding kwam de politie de kwekerij in Zundert op het spoor.