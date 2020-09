Burgemeester Vermue over inrijden op jongeren: ‘Dit heeft enorme impact op slachtoffers en getuigen’

Bij het incident zijn meerdere personen gewond geraakt, één slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. De burgemeester roept via social media getuigen op om alle informatie omtrent het incident beschikbaar te stellen aan de politie. ,,Ik heb die oproep gedaan in het belang van het onderzoek.”

Onderzoek prioriteit

Of het verblijf van mensen uit het voormalig Oostblok in haar gemeente zorgen baart (de verdachten komen uit Roemenië), Vermue: ,,Dat is echt een paar stappen te vroeg. We hebben het hier over verdachten, de opsporing is nog volop bezig. Het onderzoek krijgt nu alle prioriteit. Tot die tijd doe ik daar geen uitspraken over. Het gaat nu ook eerst om de zorg voor de slachtoffers.”