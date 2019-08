Burgemeester tikt mee in buurtschap Achtmaal: ‘Mooi om hier te helpen’

Natuurlijk, het tempo van haar metgezellen haalde ze niet, ervaren en bedreven als zij al zijn. Maar Vermue pakte het tempo al gauw op en viel door haar vrijetijdskleding nauwelijks op. Het buurtschap toonde zich verheugd met haar komst. ,,Ja toch. Ze woont hier en dan is het heel leuk dat ze hier even langs komt. We zijn er stiekem best een beetje trots op”, grijnst Kevin Hereijgers van het buurtschap. Zij bouwen aan de wagen Onder Spanning. ,,Het gaat over de huidige maatschappij. De verschijnselen als je met tijdsdruk te maken hebt. Jezelf overwerken, tot aan een burn-out”, legt Kevin Hereijgers van het buurtschap uit. De huid van het mensbeeld is gemaakt van hekwerk, dat door ledverlichting de spanning krijgt. Juist in de binnenkant zitten de dahliacomponenten. ,,De onderhuidse spanning komt naar buiten, dat ga je straks tijdens het corso goed zien.”