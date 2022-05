Burgemeester Roosendaal is gesol met asielzoekers beu: ‘We gaan die mensen zelf wel halen’

ROOSENDAAL - ,,Dit is te gek voor woorden. Als de situatie zo ellendig is, dan moeten we die mensen zelf maar gaan halen.’’ Dus regelt de Roosendaalse burgemeester Han van Midden zelf een bus, zodat vijftig vluchtelingen niet nóg een nacht op een stoeltje hoeven te wachten voordat ze het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel kunnen verlaten.

De chaos rond de asielopvang begint steeds groteskere vormen aan te nemen. De opvang in het Groningse dorp zit ramvol, er kan niemand meer bij.

Overmaat van ramp

Tot overmaat van ramp waren er ook geen bussen beschikbaar om asielzoekers naar andere plaatsen in het land, zoals Roosendaal, te vervoeren.

Volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de NS vanwege problemen op het spoor in Noord-Nederland extra bussen in laten zetten. Bovendien was er al een groot aantal touringcars op weg vanwege schoolreisjes. Gevolg: geen bus meer te vinden in het noorden van het land.

Groeiende verbazing

Burgemeester Van Midden ziet met groeiende verbazing hoe de opvang vastloopt en ergens rond het avondeten neemt hij een besluit: ,,Als er geen bus van het noorden naar het zuiden kan rijden, dan moet er maar een bus uit het zuiden naar het noorden. We gaan die mensen zelf wel halen.’’

Waarna de burgemeester een lokale busondernemer belt die kort daarna in de richting van Ter Apel vertrekt. Van Midden moet wel: hij kan er niet mee leven dat de vluchtelingen weer een nacht moeten doorbrengen op niet meer dan een stoeltje. Dat is in ieder geval wat steeds meer asielzoekers overkomt.

Weigergemeente

Quote Wie doet er nu echt wat, terwijl het COA de boel verprutst? Wij! Han van Midden, burgemeester Roosendaal Wat Van Midden ook tot daden brengt is het verwijt dat Roosendaal een ‘weigergemeente’ zou zijn: een stad die alles uit te kast trekt om te voorkomen dat er asielzoekers ondergebracht worden.

,,Als er een gemeente in Nederland is die dat predikaat niet verdiend, dan is het Roosendaal wel’’, zegt de burgemeester. ,,Want wie doet er nu echt wat, terwijl het COA de boel verprutst? Wij! En waarom? Omdat we het simpelweg onacceptabel vinden dat mensen op een stoeltje of ergens buiten in een weiland moeten slapen. Dan kom je in actie en ga je helpen.’’

Diep in de nacht

De verwachting is dat de asielzoekers diep in de nacht in Roosendaal aankomen. Daar worden ze ondergebracht in een bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat.