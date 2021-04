Burgemeester Paul Depla van Breda over openen terrassen: ‘Coronaregels een papieren tijger’

Volgens Depla zijn de coronaregels niet langer te handhaven. ,,Het is een papieren tijger geworden. De druk op de ziekenhuizen is al groot. Je kunt de risico’s beter spreiden door de terrassen open te stellen. Dertig procent van de Bredanaars heeft geen tuin. Iedereen wil naar buiten. Op deze manier wordt het oncontroleerbaar. Al valt het op dat de meeste mensen in de parken vanzelf afstand houden en netjes in de cirkels gaan zitten.’’

Depla pleit al maanden voor een versoepeling van de strikte horecabeperkingen. Hij ziet met lede ogen aan hoe krakkemikkig het coronabeleid in de praktijk uitwerkt. ,,Het draagvlak onder de bevolking neemt zienderogen af. Je wint het niet meer met boetes en wapenstok. Vasthouden regels die niet meer gevolgd worden, is heel onverstandig.’’

Johan de Vos van het Bredase café Boerke Verschuren in ’t Ginneken, en de lokale voorzitter van Horeca Nederland, reageert gematigd enthousiast op de oproep van de burgemeesters. ,,Natuurlijk ben ik er op zich blij mee, want iedere ondernemer wil weer ondernemen. Maar de oproep komt wel te laat. Ikzelf en onze eigen burgemeester Depla pleiten al sinds februari voor het openstellen van de terrassen. Nu ze in de grote steden zien dat het handhavingsbeleid helemaal in één stort krijgen we opeens steun. Dat is de omgekeerde wereld. Ze hadden ook veel eerder al kunnen zeggen: de horeca heeft gelijk.’’