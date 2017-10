Burgemeester Paul Depla: 'Pas op voor criminele ondermijning'

De burgemeesters sturen de brief namens de Taskforce Brabant Zeeland en in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

De burgemeesters stellen in de brief dat 'ondermijning een groot maatschappelijk probleem is in Brabant en Zeeland'. Dat de onderwereld 'op alle mogelijke manieren' een plek probeert te veroveren in de bovenwereld. Ze noemen criminele beïnvloeding 'betonrot voor het fundament van de lokale democratie'. „Het is een illusie dat dit aan uw gemeente voorbijgaat”, zo schrijven ze.