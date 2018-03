Taalkundig onderzoek

De jury, onder leiding van universitair docent aan de VU Camiel Beukeboom, zal middels een taalkundig onderzoek bepalen wie de winnaar wordt. De winnaar wordt in de tweede helft van mei bekendgemaakt. ,,De genomineerden worden geanalyseerd op basis van een groot aantal taalcriteria, om te bepalen wie haar of zijn boodschap het duidelijkst weet over te brengen op een groot publiek. Belangrijke voorwaarden voor selectie zijn de algemene bekendheid van de burgemeester, het aantal media-optredens (voor de analyseerbaarheid) en de eis van voldoende diversiteit'', aldus de organisatie van de Duidelijketaalprijs, in het leven geroepen om duidelijk taalgebruik uit te lichten en te belonen. ,,We kiezen ieder jaar een beroepsgroep of maatschappelijk veld, waarbinnen we bekende Nederlanders onderzoeken op taalgebruik.'' Eerdere winnaars waren Alexander Pechtold, Mark van Bommel, Anita Witzier, Wim Anker, Jeroen Dijsselbloem (voor zijn Engels), Michel Mulder, Marco Verhoef, Bas Haring en Fidan Ekiz.