Burgemeester neemt poolshoogte bij brand monumentale woning in Baarle-Nassau, nablussen begonnen

Belcrum Beach gaat meer en meer voor structuur

18:58 BREDA - Als het zonnetje deze zaterdagmiddag schijnt, is het buiten heerlijk toeven op Belcrum Beach. Als ze weer eens achter de wolken verdwijnt -en dat gebeurt deze dag regelmatig-, is de gevoelstemperatuur gelijk flink wat lager. Het Bredase stadsstrand opende hun zevende seizoen met een optreden van bluegrassband The Dust Bowl Drifters. Binnen, in de kleine strandtent, omdat het weer lastig te voorspellen viel. En er werd ook weer geen enorme drukte verwacht bij die opening.