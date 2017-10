Burgemeester Leny Poppe-de Looff: 'Zundert is klaar voor de toekomst'

Islamitische jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­tie in Breda in contact met salafistische moskee in Den Haag

18:19 BREDA - De geheime dienst AIVD heeft de gemeente Breda ingelicht over contacten tussen een salafistische moskee in Den Haag en een islamitische jongerenorganisatie in Breda. De gemeente is volgens burgemeester Paul Depla, die namens Veiligheidshuis Baronie spreekt, alert op ronselpraktijken.