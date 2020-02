Burgemeester Derk Alssema: de nieuwe ‘scheidsrechter’ van Gilze en Rijen

Keuze uit 180 whisky's in Bredase ‘distilla­ten­loun­ge’

19:02 BREDA - Maar liefst 350 verschillende soorten sterke drank heeft Whisky & Gin in het assortiment. Achter de bar in het pand aan de Nieuwe Ginnekentraat in Breda reiken de schappen tot aan het plafond. Er is een trap nodig om bij hoger staande flessen te komen.