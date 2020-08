Burgemeester Depla van Breda trekt teugels aan en stelt verplichte looproutes in binnenstad in: ‘Aprés ski-achtige feestjes zitten er nog niet in’

Reden genoeg voor de burgemeester om extra toezicht los te laten op het uitgaansgebied. ,,Het is nu echt kappen met verslappen’’, vindt de burgemeester. ,,Op basis van de actuele cijfers van de GGD is de conclusie te trekken dat we in Breda niet zorgvuldig genoeg met de regels zijn omgegaan. Ik snap dat iedereen het liefst het oude leven wil terug wil. Dat wil ik ook. Maar helaas is dat nog niet op alle aspecten mogelijk. Aprés ski-achtige feestjes in de kroeg zitten er voorlopig nog niet in. Dat moeten we accepteren.’’