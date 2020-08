Burgemeester Depla steunt code oranje België: ‘Even minder vaak de grens over’

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de maatregel in de namiddag bekend. Ook Utrecht en Flevoland worden oranje, nadat dat begin deze maand al gebeurde voor Zeeland, Zuid- en Noord-Holland. Belgen krijgen geen reisverbod, maar worden wel geadviseerd zich bij thuiskomst te laten testen en in quarantaine te gaan.

Depla vindt het een verstandige beslissing van de Belgen. ,,Onze Belgische vrienden zijn normaal gesproken van harte welkom, maar aan beide kanten van de grens neemt het aantal besmettingen toe. De risico’s zijn te groot. Laten we even minder vaak de grens overgaan. ’’, zegt hij.

Grens blijft wel open

De voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s zijn vooraf door de Belgen op de hoogte gebracht van de maatregel. De grens blijft in principe wel gewoon open. De maatregel is genomen, omdat het aantal besmettingen in Nederland de laatste tijd sterk stijgt.