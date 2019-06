Burgemeester Depla: Steekincident bij Dancetour Breda is geval van ‘tragische pech’

Regio's Breda en Tilburg kampen in 2030 met flink woningte­kort

9:51 In grote delen van het land blijft het de komende jaren dringen op de woningmarkt. Naar verwachting zijn er in 2030 ruim 200.000 woningen te weinig. In Brabant krijgen de regio's Tilburg en Breda te maken met flinke tekorten. Dat blijkt uit recent onderzoek van ABF Research in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.