Burgemeester Depla sluit woning waar Kaan S. uit Breda werd doodgeschoten

Toekomst Theesalon de Struyck in Breda onzeker

16:52 ,,Als we niet in deze wijk kunnen blijven moet de stichting opgeheven worden", vertelt Marian van Gurp. De stichting Theehuis Heuvel is de afgelopen jaren enorm belangrijk geworden voor de Bredase wijk de Heuvel. Toch moet de stichting per 1 juli 2019 het pand aan het Planciusplein verlaten.