Burgemeester Depla pleit voor nationaal coördinator ondermijnende criminaliteit

Dat zeiden de twee crimefighters vrijdagochtend in het radioprogramma Spraakmakers van KRO-NCRV. Het voorstel kan ook op steun rekenen vanuit politiek Den Haag. Tweede Kamerlid namens het CDA Chris van Dam liet zich positief uit. ,,Zeker, en ik ben ook voor een Planbureau voor de Veiligheid”, aldus de politicus tegen Sven Kockelmann in het interviewprogramma 1 op 1.

De rechtsstaat, premier Rutte en PVV-leider Wilders haalden de term donderdag vaak aan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Wilders sprak van een faillissement van de rechtsstaat, Rutte beschouwde het als het fundament van onze samenleving 'die ons allemaal beschermt.’ En ook in het debat over criminaliteit bestaat er verdeeldheid. Depla: ,,We leven nog steeds in een rechtsstaat, maar het betonrot van de narcostaat tast die rechtsstaat aan. De criminele industrie zorgt voor zoveel geld en handel in Nederland. Het laat mensen nadenken over de vraag: waarom zou ik hier niet aan meedoen?”