Burgemeester Depla over invallen in Breda: 'Niet iedere aanval levert een doelpunt op'

Zestig man politie voor een inval in een broodjeszaak; tientallen agenten en belastinginspecteurs die een aantal kapperszaken binnendringen. Voor wie het in Breda nog niet was opgevallen: de autoriteiten zitten de laatste tijd bovenop alles wat ook maar een beetje naar criminaliteit riekt?

Maar wat leveren die acties nou eigenlijk op? Is de inzet van al die agenten, fiscus en gemeente-ambtenaren niet een tikkeltje overdreven als de acties – zoals bij de inval in broodjeszaak Deli in de Belcrum begin dit jaar en de recente inval bij de kapperszakken aan de Haagdijk en Haagweg - nauwelijks wat opleveren?

Burgemeester Paul Depla van Breda is verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad en nauw betrokken bij alle invallen van de afgelopen tijd. Schiet de overheid niet een beetje door? Crimefighter Depla wil er niks van weten.

,,Het gaat ons niet om het machtsvertoon. Als je bij zo'n actie niet genoeg mensen inzet, glippen ze weg. Zo simpel is het gewoon. Dan val je aan de voorkant binnen en gaan ze er aan de achterkant met de drugs of wapens vandoor. In het verleden hebben we ons zo in de luren laten leggen. Dat gebeurt ons niet meer.’’

,,Luister, de ene keer ben je succesvol met zo’n actie, de andere keer heb je pech. In het geval van de broodjeszaak waren er heel veel signalen dat daar in drugs gehandeld werd. Klachten uit de buurt, observaties van de wijkagent. Dan besluit je op een gegeven moment tot zo’n inval. Natuurlijk vragen we ons af waar het aan ligt dat we niks gevonden hebben. Was de informatie die we vooraf hadden wel strak genoeg? Hadden we wel het juiste moment gekozen om daar binnen te vallen. Was er nog iets anders aan de hand?''

,,Het is nog maar de vraag of de invallen in de salons niks hebben opgeleverd. Die acties hadden te maken met vermoedens van witwaspraktijken. De onderzoeken daarnaar vergen veel tijd en lopen nog. Dus om nu al te zeggen dat daar niks is gevonden is wat voorbarig.’’

,,Niks maar toch. Je vergeet gemakshalve al die acties die de afgelopen tijd wel direct zichtbaar resultaat hebben opgeleverd. Denk aan het Monseigneur Nolensplein en de Lindestraat (in beide gevallen werden wapens en drugs gevonden en vier arrestaties verricht, PU) en recent de actie in het Valkenberg tegen drugsdealers waarbij 15 personen werden aangehouden.’’

,,Je wilt als overheid dat de mensen, als ze wat zien, dat blijven melden. In Breda hebben we in potentie 360.000 ogen die met ons meekijken. Met dit soort acties laten we zien dat er wat met hun meldingen gebeurt. Dus ja, ook dat is belangrijk.''

,,We proberen er ook bovenop te zitten. De tijd dat we situaties als bijvoorbeeld aan de Slingerweg lieten bestaan, is voorbij. Als er signalen zijn dat het ergens mis dreigt te gaan, dan blijven we niet lijdzaam toezien, maar treden we op. Liever vooraf ingrijpen dan achteraf moeten repareren.''

,,Nogmaals, we zullen nooit lichtzinnig besluiten met veel machtsvertoon ergens binnen te vallen. Dat gebeurt altijd weloverwogen. Maar dat betekent niet dat je daarmee, qua resultaat, ook een honderd procent score krijgt. Het is net als met voetbal. Niet iedere aanval levert een doelpunt op.''

Volledig scherm Bij gelijktijdige invallen, eind mei, bij een aantal kapsalons op de Haagdijk en de Haagweg werden zo'n vijftig man aan politie, belastingdienst en gemeente-ambtenaren ingezet. © Peter Ullenbroeck