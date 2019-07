Burgemeester Depla neemt hostel Nightflight opnieuw onder de loep

Depla schrijft dat op Facebook in een reactie op een post van SP-fractievoorzitter Bas Maes nadat deze ook al officiële raadsvragen aan het college van B&W had gesteld over het hostel.

Nightflight komt de afgelopen jaren regelmatig in opspraak vanwege overlast die gasten veroorzaken en omdat er tegen de regels in alcohol in het gebouw is aangetroffen. Voor Depla was dat in 2017 reden om het hostel een week te sluiten. Vorig jaar sloot hij de zaak zelfs voor een maand.

Trays vol bier

Volgens de SP - die al vaker de kwestie aankaartte - is het nog steeds goed mis bij het hostel. ‘Trays vol bier die mee het hostel ingenomen worden, jongemannen die in de singel pissen, groepen die luidruchtig rondom het hostel staan te zuipen, kapotte drankflessen op straat, het plak dak wat gebruikt wordt door de gasten en een uitbaatster die onvoldoende toezicht houdt,’ zo somt Maes de vermeende feiten op.

De overlast voor omwonenden blijft onverminderd groot, stelt Maes. Hij wil van de burgemeester weten waarom niet ingrepen wordt en wat er nodig is om tot definitieve sluiting over te gaan.

Rechtszaak

Op de raadsvragen komt nog een formeel antwoord vanuit het college. In de reactie op Facebook schrijft Depla vooruitlopende daarop: ‘Mij waren geen nieuwe signalen van overlast bekend. Maar ik ga er serieus naar kijken'.