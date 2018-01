Burgemeester Depla luidt noodklok, zware geweldsdelicten stapelen zich op: 'Schokkend en zorgwekkend'

BREDA - Het jaar is nog pril, maar alweer werd West-Brabant geteisterd door geweld. De Bredase burgemeester Depla is geschrokken.

,,Schokkend, frustrerend, zorgwekkend en een heel slechte start van het nieuwe jaar.'' Zo typeert burgemeester Paul Depla van Breda de reeks zware (gewelds)misdrijven in de eerste negen dagen van 2018 in de regio.

Overleden man

De politie stuitte dinsdagochtend bij een inval in een flat aan de Roeselarestraat in Breda op het lichaam van een overleden man. Of hij door een misdrijf om het leven is gekomen, is nog niet bekend.

Meerdere, nog onbevestigde bronnen, zeggen dat het slachtoffer in een van de huizen in Breda woonde die afgelopen weekend werden beschoten. Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een schietpartij vorig jaar oktober bij het Novotel in Breda.

Van het balkon op de derde verdieping

Twee mannen (26 en 27), die op de vlucht waren voor de politie, raakten bij de inval gewond. Ze sprongen van het balkon op de derde verdieping. De twee waren er eerder vandoor gegaan, toen de politie hun auto wilde aanhouden.

Toen bleek dat in de wagen wapens lagen, viel een arrestatieteam het complex binnen en schoot met bean bags (zakjes met loden kogeltjes) om de mannen tegen te houden. Het duo sprong vervolgens van het balkon; één man kwam op een lantaarnpaal terecht.

Zo stapelen de zware geweldsdelicten in West-Brabant zich dit jaar snel op. Afgelopen maandag werd 40 kilo cocaïne bij Van Puijfelik Recycling in Oosterhout gevonden. En eerder dit jaar legde de politie in Sint Willebrord beslag op 0,5 kilo kneedbare springstof en 1,5 kilo amfetamine.

Geschrokken burgemeester

Volledig scherm toespraak burgemeester paul depla tijdens nieuwjaarsreceptie. foto : ron magielse © ron magielse / pix4profs Allemaal zaken die doorgaans duiden op zeer zware ondermijnende (drugs)criminaliteit, beaamt Depla. De burgemeester is zo geschrokken van het vuurwapengeweld, dat hij de veiligheidstoestand in Bredase wijken snel wil bespreken met de woningcorporaties.



Hij maakt zich met name zorgen over de problematiek rond huurwoningen die zo extreem beveiligd zijn dat ze op forten lijken. Ook de twee beschoten huurhuizen in Breda vielen volgens de burgemeester in die categorie: ,,Zulke extreme maatregelen duiden erop dat er iets anders aan de hand is dan gewone inbraakbeveiliging. Het is niet normaal, niet de norm.''

Politiewoordvoerder

Politiewoordvoerder Willen-Jan Uytdehage begrijpt de zorgen van de burgemeester: ,,Het is een bekend fenomeen. Er is sprake van een criminele wapenwedloop. Criminelen zijn bang voor elkaar. Ze schieten met steeds zwaardere wapens op elkaars huizen, om te dreigen of te doden. Die zware woningbeveiliging past in de geweldspiraal. Maar je zult maar zo'n buurman hebben.''

Depla heeft de twee beschoten woningen in zijn stad om veiligheidsredenen meteen gesloten: ,,Uit bescherming van de buurt, voorbijgangers én de bewoners zelf. Die huizen waren doelwitten. Er was kennelijk een aanleiding voor dit geweld met heel zware vuurwapens. De daders kunnen terug komen. Dat risico kunnen we niet nemen.''

De burgemeester zegt zich te realiseren dat een oplossing voor de problematiek (juridisch) niet eenvoudig is. ,,Bewoners hebben privacybescherming en iedereen mag zich natuurlijk beveiligen. Maar als we de ondermijnende criminaliteit echt willen aanpakken, moeten we ook hier niet stil blijven zitten. Ik wil het probleem met de corporaties verkennen.''

Volledig scherm Een van de op zaterdag beschoten woningen in Breda. © Marcel van Dorst/MaRicMedia

Volledig scherm Agenten op de Roeselarestraat in Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia

Volledig scherm Politieonderzoek in de Roeselarestraat in Breda. © Tom van der Put/MaRicMedia

Volledig scherm Roeselarestraat, Breda. © Perry Roovers / MaRicMedia

Volledig scherm Twee woningen beschoten in Breda. © Marcel van Dorst/MaRicMedia