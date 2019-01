Burgemeester Depla: ‘Excessen zijn er helaas altijd’

BREDA - De jaarwisseling in Breda kende een paar dieptepunten: een mortierbom in de Haagse Beemden die ontplofte en een meisje (7) verwondde, een steekpartij en een dronken man die inreed op agenten en boa's die bekogeld werden in wijk Hoge Vucht. Tragische incidenten, zegt burgemeester Paul Depla. Toch is oud en nieuw volgens hem relatief rustig verlopen.

De cijfers van de brandweer en de politie tonen dat aan, zegt Depla. Deze oud en nieuw zijn 46 incidenten gemeld en zijn acht aanhoudingen gepleegd. Vorig jaar ging het nog om 57 incidenten en zeven aanhoudingen. Depla: ,,We investeren in een goed verloop van de jaarwisseling, met veel inzet, met een vuurwerkshow. Het is een omvangrijk feest, er zijn zoveel activiteiten. Ik denk dat de Bredanaars een mooie jaarwisseling hebben meegemaakt. Maar excessen zijn er helaas altijd.”

Keukenraam

Over de mortierpijp die ontplofte aan de Arenberglaan, waarbij de scherven alle kanten opvlogen en een keukenraam vernielde, waarachter een meisje stond: ,,Er is gelukkig geen sprake van zeer ernstig letsel of kritieke toestand. Maar dit had vreselijk kunnen aflopen. Dit zijn dingen waar je heel treurig van wordt.” Bij een steekpartij op de Tramsingel zijn twee aanhoudingen verricht, een beschonken man reed door het afzetlint op agenten in, die ontsnapten. ,,Te gek voor woorden. Maar de vraag is wel of dit gerelateerd kan worden aan de jaarwisseling.” Bij een incident op oudjaarsdag in de wijk Hoge Vucht, in de middag, werden boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) bekogeld met vuurwerk en stenen.

Volledig scherm Burgemeester Paul Depla van Breda. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

Onacceptabel

Er raakte niemand gewond, aanhoudingen bleven uit. ,,Onacceptabel”, zegt Depla. Hij besloot in overleg met de politie de boa's in de aandachtswijken Hoge Vucht en de Heuvel niet in te zetten. ,,Boa's zijn niet uitgerust om zich te beschermen, dragen geen wapenstok. Dat is ook een landelijke discussie. Als je de veiligheid niet kan garanderen, is het zaak extra politie in te zetten.” In de twee wijken bleef het verder rustig.