Burgemeester Depla doet oproep aan ouders van mogelijk bij mishandeling betrokken kinderen

Nick Jansen opnieuw winnaar Ganzenvenloop

13:24 Sprintatleet Nick Jansen heeft net als verleden jaar de Galderse Ganzenvenloop gewonnen. Na 35,39 minuten was hij terug aan de meet. In zijn nek hijgden Benny Poppe en Kees Lazeroms die respectievelijk zes en tien seconden later de finish passeerden. De wedstrijd kreeg daarmee naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve impuls.