Burgemeester Buijs wil opvang in regio Baronie snel regelen: ‘Stop met het gesleep van asielzoekers’

Herrie en getril: de damwanden van de Nieuwe Mark worden de grond ingebeukt

BREDA - Het gaat gepaard met heel wat herrie: het plaatsen van nieuwe damwanden haaks in het water van de Nieuwe Mark in Breda. Maar het kan niet anders. Ze zijn nodig als ‘tussenschot’, zodat het water in fases naar de Haven kan worden gepompt wanneer dat nodig is.

30 juli