Burgemeester sluit Deli voor een week, eigenaar spreekt van 'pesterij'

BREDA - De Bredase broodjeszaak Deli Italiani, waar eerder dit jaar een grote politie-inval heeft plaatsgevonden, is op last van burgemeester Paul Depla voor een periode van een week gesloten.

Dat is gebeurd omdat voor de tweede keer binnen twee jaar tijd is geconstateerd dat er geen leidinggevende in het horecabedrijf aan de Industriekade aanwezig was terwijl deze voor het publiek open was. Hiermee heeft Deli de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening overtreden, stelt de gemeente.

'Pure pesterij'

Eigenaar Ahmed Bouhdaid noemt de maatregel 'pure pesterij'. "De eerste keer dat er geen leidinggevende in de zaak aanwezig zou zijn geweest, was tijdens de inval. Dat klopt niet, toen hebben ze mijn collega aangehouden. Die staat gewoon als leidinggevende geregistreerd. De tweede keer was op 29 april. Dat klopte wel. Diezelfde collega is rond half twee, vlak voor sluitingstijd, naar huis gegaan omdat zijn vrouw heel erg ziek was. Hij heeft hij zijn broertje alleen achtergelaten die vervolgens is gaan opruimen. Op dat moment komen ze met acht man controleren."

Waarschuwing

Volledig scherm Deli aan de Industriekade in Breda. © Ralph van Wolffelaar Op 11 april krijgt Bouhdaid een waarschuwing van de gemeente. Blijkt na een tweede controle opnieuw dat er geen leidinggevende aanwezig is, dan gaat zijn zaak een week op slot, werd gesteld. Formeel heeft hij zes weken de tijd om hier bezwaar tegen aan te tekenen. Maar op 29 april krijgt hij dus opnieuw te maken met een controle. "Ik heb op 10 mei bezwaar aangetekend omdat de waarschuwing onterecht was", aldus Bouhdaid.



Op 15 mei krijgt hij een brief waarin de gemeente bekendmaakt dat zijn zaak op 22 mei voor een week dicht gaat. Het ergste vindt hij nu, is dat zijn zaak dicht moet tijdens de ramadan. "We gaan in deze periode pas om tien uur 's avonds open, tot 02.00 uur. Dat zijn maar vier uurtjes."

Inval