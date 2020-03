Burgemeester: ‘Breda gaat behoorlijke klappen krijgen’

Ook Depla is blij met de extra bevoegdheden die hij als burgemeester krijgt om te handhaven op plekken waar mensen zich niet aan de regels houden. Niet omdat het zo hard nodig is in Breda: ,,Maar zo kunnen we gericht acties ondernemen. De goeien hoeven niet onder de kwaaien te lijden. Ik zie veel verantwoordelijkheden en heel veel mooie initiatieven in de stad. Op plekken waar mensen zich keurig gedragen hoeven we geen draconische maatregelen te nemen.”

Positief

In Breda, zo constateert hij, houdt het overgrote merendeel zich goed aan de gestelde regels. ,,Ik heb net nog hardgelopen, dan zie ik mensen op elkaar reageren: ik loop aan deze kant van de weg, jij aan de andere kant. Dat is echt heel positief.”

Het is te vroeg om nu al te zeggen of en welke plekken eventueel afgesloten kunnen worden. ,,Met de toezichthouders gaan we daar nu naar kijken. Maar ik wil waken voor het voeren van een heksenjacht, dat is nergens voor nodig.”

Extra tools

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom is ’zeer blij’ met de ‘extra tools‘ die burgemeesters krijgen om te handhaven op publieke samenkomsten. Dinsdag maakt hij bekend op welke ‘hotspots’ in de gemeente hij zich samen met boa’s en politie gaat richten om mensen letterlijk uit elkaar te houden. Petter wilde maandagavond nog geen specifieke locaties noemen, maar het is volgens hem duidelijk dat er een verschil is tussen plekken waar mensen bijvoorbeeld boodschappen moeten doen en recreatieplekken. Hij sluit niet uit dat enkele hotspots via verbodsborden preventief worden afgesloten.