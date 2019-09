Burgemeester bevreesd voor ‘wapenwedloop’ na zoveelste steekincident in Breda

Wat is toch aan de hand in Breda waar zondagavond opnieuw met een mes werd gestoken en drie jongeren gewond raakten. Burgemeester Paul Depla wil onderzoek. ‘Zijn wij de enige met dit probleem of speelt het in andere steden ook? Hoe dan ook, er moet wat gebeuren!’

Depla wil het aantal messteekincidenten in zijn stad van de laatste jaren vergelijken met dat in vergelijkbare steden. ,,Is dit een Bredaas probleem of, wat ik vermoed, speelt het breder? Vasstaat dat we iets moeten doen. En als het een breed probleem is, dan moeten we ook met z'n allen gaan nadenken hoe dit te stoppen.‘’

De burgemeester zegt erg bezorgd te zijn over het ene na het andere steekincidenten in Breda. ,,Klaarblijkelijk lopen steeds meer mensen met een mes op zak. Dat op zich is al heel zorgelijk. Maar het wordt nog erger als dit op een, wat ik maar noem, wapenwedloop uitdraait. Dat goedwillenden gaan denken, laat ik ook maar een mes meenemen, want anderen doen het ook. Dat moeten we echt zien te voorkomen.’’

Breda werd de afgelopen maanden opgeschrikt door een hele reeks ernstige incidenten waarbij een mes in het spel was. Zondagavond de drie tieners die in het Westerpark door een 30-jarige verdachte gestoken werden. Vorige maand de 15-jarige scholiere Megan die thuis werd doodgestoken, in juli overleed een man na messteken bij een nachtje stappen, terwijl ook in het verkeer tot twee keer een ruzie met een mes werd beslecht.

Quote Dat klaarblij­ke­lijk meer mensen met een mes op zak lopen is zorgelijk. Maar het wordt nog erger als goedwillen­den gaan denken, laat ik dan ook maar een mes meenemen. Dat moeten we echt voorkomen Paul Depla, Burgemeester Breda

Statusverhogend

Na de dood van Megan zei criminoloog Jeroen van den Broek in deze krant het idee te hebben dat vooral onder jongeren het dragen van een mes steeds gewoner wordt gevonden. Dat komt volgens hem door social media waar het hebben van wapens statusverhogend werkt en als stoer wordt gezien. Depla daarover: ,,Natuurlijk is het belangrijk te weten wat er achter zit. Tegelijkertijd moet je, kijkend naar de incidenten die we in Breda hebben gezien, ook vaststellen dat ze heel verschillend van aard zijn.‘’

Preventief fouilleren

Een van de maatregelen die Depla na het uitgaansgeweld in zijn stad in juli aankondigde, is het preventief fouilleren door de politie in het centrum. Zover is het echter nog niet. De burgemeester: ,,We zijn er druk mee bezig. Binnenkort komen we met het gebied waarin dat straks kan en dan is het aan het openbaar ministerie en de politie om dat preventief fouilleren in te voeren. Ik hoop dat het eind van het jaar zover is.’’

Meer verlichting, meer controles

En voor gebieden buiten het centrum? Depla: ,,Daar kun je dat zomaar niet doen. Er moet wel sprake zijn van een risicogebied.En hoe ernstig de gebeurtenissen in het Westerpark ook zijn, een risicogebied kan je die wijk niet echt noemen. Daarom zullen we daar naar andere maatregelen kijken. Meer verlichting, misschien vaker controles.‘’