Burgemeester Baarle-Nassau wil camera's met kentekenregistratie

BAARLE-NASSAU - Baarle-Nassau wil in het grensgebied eigen camerabewaking met kentekenherkenning. Aan Belgische zijde, in Baarle-Hertog, staat al een dergelijk cameranetwerk met kentekenregistratie. Maar uitwisseling van gegevens gaat moeizaam.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf sprak woensdagavond tijdens de behandeling van de begroting 2018 van een 'lang gekoesterde wens'. Er is recent onderzoek gedaan naar mogelijkheden om nieuw te plaatsen camera's op grondgebied van Nassau te koppelen aan de bestaande camera's op grond van Hertog (B). Maar dat blijkt volgens De Hoon 'helaas' niet mogelijk. ,,Het is technisch niet mogelijk Nederlandse software te koppelen aan de Belgische camera's. En er is onvoldoende budget voorhanden, terwijl er op Nederlands grondgebied ook beperkingen zijn rond privacybescherming.''

Proef

Maar De Hoon laat niet los. Ze wil op Nederlands grondgebied camera's plaatsen die kentekens herkennen en als internationale proef samen met de Belgen de gegevens uitwisselen. Ze zoekt steun hogerop, tot in Den Haag. Nu kunnen gegevens van Belgische camera's alleen 'binnengehaald' worden via een internationaal rechtshulpverzoek. ,,Maar dat duurt veel te lang. We willen snel kunnen handelen, lik op stuk.''

Op Hazeldonk-Meer zijn sinds kort al camera's geplaatst met kentekenherkenning. Het gaat om camera's op Belgisch en Nederlands grondgebied. Deze systemen zijn niet gekoppeld. Over de bestrijding van (drugs)criminaliteit en de vermenging van de onder- en bovenwereld, zei De Hoon: ,,Het is een utopie dat dat hier niet plaats zou vinden. Maar er bestaat wel onduidelijkheid over.''

Inmenging

Het gaat volgens haar niet alleen om risico's op inmenging in het openbaar bestuur, waar nu landelijk de focus op ligt. Het gaat volgens haar om meer dan dat: hennepteelt, witwassen, fraude. De Hoon benadrukte nog maar eens dat internationale samenwerking in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, met de Belgen, met Baarle-Hertog, noodzakelijk is.

En ook als het gaat om kleine delicten houdt ze een vinger aan de pols. Zo wordt er in het grensdorp op een paar plekken gedeald. In de gemeenschap gaan de locaties visvijver, de Loswal en woonzorgcentrum de ronde. Met politiecontroles, postacties en inzet van boa's worden pogingen gedaan de handel de kop in te drukken. ,,Maar het verplaatst zich. Blijven melden waar de groepen zich ophouden'', riep ze de politiek op. ,,Ook hier is samenwerking met Hertog van wezenlijk belang.''

In het buitengebied van Baarle-Nassau wordt een wietkwekerij ontmanteld. © Johan Wouters

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf van Baarle-Nassau wil camera's met kentekenregistratie in het grensdorp. © Jeroen Jongeneelen / het Fotobur