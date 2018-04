Burgemeester Baarle-Nassau reageert op declaratiemisser: 'At the end of the day ben ik zelf verantwoordelijk'

De donderdagmiddag zit er al bijna op als burgemeester De Hoon in haar werkkamer de balans opmaakt van een paar intensieve dagen, die begonnen met vragen die het Brabants Dagblad stelde. In de avond zal de werkdag nog een vervolg krijgen, met een ingelaste bijeenkomst om het presidium (de fractievoorzitters in de gemeenteraad) te informeren. Het is niet goed gegaan met een van haar declaraties, wil de burgemeester hen vertellen, vóór ze het in de krant moeten lezen.

Quote Ik heb het volledig uit handen gegeven. Juist vanuit de intentie om geen cent te veel te krijgen. Marjon de Hoon-Veelenturf: In 2015 werd Marjon de Hoon-Veelenturf in Baarle-Nassau benoemd. Ze kocht er per 1 september een woning, zet ze de affaire nog eens chronologisch op een rij. Haar oude huis in Rijsbergen verkopen? Dat was, gezien de huizenmarkt niet echt een optie. Dus werd het verhuren. Per 1 april 2016 kon de zoon van De Hoon een huurcontract met zijn ouders aangaan. Hij was toen net net afgestudeerd. Tot die tijd zat de burgemeester met dubbele woonlasten. ,,Toen zei de griffier: 'U heeft recht op een vergoeding van die dubbele lasten'. Ik zei: 'Als dat zo is, wat moet ik dan aanleveren?'" Daarna liet de burgemeester de afhandeling naar eigen zeggen aan de griffie en personeelszaken over. ,,Ik heb het volledig uit handen gegeven. Juist vanuit de intentie om geen cent te veel te krijgen." De Hoon financierde haar huis in Baarle-Nassau met een extra hypotheek op haar oude huis. De maandlasten van die extra lening werden gedurende zeven maanden door de gemeente vergoed. Ruim 4000 euro in totaal.

In de regeling staat dat burgemeesters alleen in aanmerking komen voor de vergoeding als de oude woning voor iedereen kenbaar te koop staat. Daar zit toch geen woord Spaans bij?

Quote Ik heb zelf een externe juridische toets laten doen. Daaruit bleek dat de declaratie zuiver juridisch gezien rammelt. ,,Mensen van personeelszaken hebben geredeneerd dat die bepaling er stond omdat de burgemeester inspanning moet leveren de dubbele woonlasten zo snel mogelijk te beëindigen. Zij vonden dat verhuur van de woning hetzelfde effect gaf. Sterker nog, het gaf nog sneller effect, want ik had de woning nooit in zeven maanden kunnen verkopen. Tot dinsdag kreeg ik steeds te horen dat dit goed was bekeken en klopte, maar jullie vragen hebben me getriggerd. Daarom heb ik zelf een externe juridische toets laten doen. Daaruit bleek dat de declaratie zuiver juridisch gezien rammelt. Daar word ik niet blij van. Juist omdat ik het met de beste intenties uit handen heb gegeven. Aan de andere kant: soms krijg je niet wat je wil, maar wel wat je nodig hebt. Jullie WOB-verzoek heeft wel opgeleverd dat dit juridisch getoetst is."

,,Dit zal nog wel wat gevolgen hebben. Ik realiseer me wel dat we onze eigen processen en interne analyse moeten aanscherpen. Het kan niet zo zijn dat we niet kunnen vertrouwen op interne analyses in dit huis. Daar is hier vandaag al het nodige over gezegd.

Geeft u hiermee eigenlijk ambtenaren de schuld?

,,Nee, dat wil ik zeker niet doen. Want het is heel simpel: at the end of the day ben ik zelf verantwoordelijk. Het is wel zo dat ik altijd af moet gaan op advies in de organisatie. Daar moet ik ook op kunnen vertrouwen. Maar misschien ben ik mijn eerste jaar als burgemeester te goed van vertrouwen geweest. Misschien wel wat naïef. Dat is dan een harde les."

Stort u het geld terug?

,,Natuurlijk. Met rente. Ik vind dit echt heel onverkwikkelijk. Dit zijn niet de dingen waar je op zit te wachten. Zeker niet als ik probeer om met mijn raad naar een nieuwe moraal te gaan. We komen van ver in deze gemeente, durf ik wel te zeggen. We hebben geleerd en gaan ook leren uit de casus van Van Cranenbroek (de opgestapte wethouder die onjuist declareerde, red.)

U heeft hard over hem geoordeeld.

,,Nee! Ik heb niet geoordeeld. Toen er zorgen rezen over zijn declaratie, na jullie WOB-verzoek, heb ik een interne verkenning laten doen en daarna een externe toets. Het is aan de gemeenteraad om te oordelen."

Quote Laat heel duidelijk zijn: ik heb niks te verbergen Marjon de Hoon-Veelenturf

Na die toets verscheen een stevige verklaring over de wethoudersaffaire, met termen als 'onwenselijk en onacceptabel'. Daar stond u ook achter.

,,Dat is een moreel kompas. Dat vinden wij als gemeentebestuur met elkaar. Ik ook. Als mensen privéreizen declareren bij hun gemeente kan dat niet. Er zit vergeleken met mijn situatie wel een groot verschil in intentie. Ik heb nooit de intentie gehad iets te krijgen waar ik geen recht op had.

Bent u niet bang dat dit afstraalt op uw integriteit?