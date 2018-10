Burgemeester Baarle-Hertog wordt gewipt

De stand van zaken voor 14 oktober was al spannend met vijf zetels voor CDK, vier voor N-VA en twee voor het kleine Forum+. Na de verkiezingsresultaten van zondagnamiddag werd het duidelijk dat het moeilijke onderhandelingen zouden worden. CDK daalde immers een zetels, N-VA bleef op vier en Forum+ steeg van twee naar drie. ,,Het is redelijk snel gegaan", zegt Philip Loots van N-VA. ,,Er waren wel wat gesprekken geweest, ook met CDK, maar dat sleept wat te lang aan. CDK beloofde ons ook zowat de wereld om toch aan de macht te blijven. Uiteindelijk, heeft de kiezer wel geoordeeld. CDK verloor voor de tweede keer op rij. We zijn er klaar voor om voor een mooie toekomst voor Baarle te zorgen."

Frustratie

Frans De Bont van Forum+ wordt de nieuwe burgemeester. Opvallend want hij is tenslotte van de kleinste partij (Frans was gisterenavond niet te bereiken, red). Sophieke Verhoeven wordt de schepen voor dezelfde partij. N-VA levert met Philip Loots en Erik Van der Vloet de andere schepenen. Bij CDK is de frustratie hoog. ,,Ach, we hadden dit wel gevreesd", zegt Leo Van Tilburg, de huidige burgemeester. ,,Ik vind het nog altijd een beetje laf dat ze niet met ons hebben willen praten. We hebben ze nochtans wel uitgenodigd. Dat doet ons vermoeden dat ze natuurlijk al een tijdje een voorakkoord hadden. Het is ook spijtig dat ze met zoveel modder hebben gesmeten tijdens deze coalitie. Er zijn heel veel roddels verspreid."