Burenruzie in Breda mondt uit in vechtpartij

ANALYSE ‘Kiezen voor doen’ leidt bij Boaz Adank telkens weer tot onrust

10:00 Dat Breda een tegenprestatie in wil voeren voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, is al sinds mei vorig jaar bekend toen de coalitie het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ presenteerde. Maar toen wethouder Boaz Adank (VVD) in januari het voorstel lanceerde hoe die tegenprestatie vorm wordt gegeven, viel dat toch bij veel mensen en instanties rauw op het dak.