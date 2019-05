Burenruzie in Breda loopt uit op mishandeling, twee aanhoudingen

VIDEO Onrust Oosterhei­de: ‘Nu komt het probleem dus deze kant op’

9:27 OOSTERHOUT - Een spoor van vernieling is in de nacht van woensdag op donderdag aangericht in de wijk Oosterheide in Oosterhout. Volgens omwonenden is de schade aangericht door jongeren die eerder in een ander deel van de buurt voor overlast hebben gezorgd. ,,Bedankt, nu komt het probleem deze kant op.’’