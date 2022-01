Burenruzie in Breda loopt uit de hand: man dreigt te steken met groot keukenmes

BREDA - Een ruzie in een straat in de Bredase wijk Haagpoort is zaterdagnacht uitgelopen op een bedreiging met een mes. De situatie was zo dreigend, dat een van de agenten uit voorzorg zijn dienstwapen pakte. Ook een hondengeleider kwam naar de straat. De verdachte, een 52-jarige Bredanaar, is gearresteerd. Dat meldt de politie.