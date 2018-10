Bureau Brabant over mishandeling in Breda en diefstal in Oosterhout

Bredanaars beschul­digd van afpersing, vrouwenhan­del en filmen minderja­rig meisje

4 oktober BREDA - De advocaten van twee mannen uit Breda (30 en 33 jaar) die verdachten zijn in een omvangrijke zaak rondom afpersing en gedwongen prostitutie van vrouwen, willen inzage in foto’s en filmpjes die in beslag zijn genomen bij een beklaagde. Daaruit zou moeten blijken dat er in elk geval bij één meisje sprake was van een ‘liefdevolle’ relatie en dus geen gedwongen seks.