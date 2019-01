Bureau Brabant besteedt aandacht aan ernstige misdrijven in Uden, Helmond en Breda

Tot slot wordt er aandacht besteed aan de vermissing van de Henk-Kris Heeren uit Breda. De 32-jarige Heeren is sinds woensdag 19 september vermist, toen hij in zijn auto vertrok nadat hij zijn 2-jarige zoontje bij zijn moeder had afgezet in Breda Noord. Twee weken later, op 3 oktober, werd zijn auto aangetroffen in de Hoogstraat in het centrum van Waalre. Die auto stond daar zeker al twee weken, vertelden buurtbewoners die de politie waarschuwden. Het is de politie tot op de dag van vandaag niet duidelijk wat de Bredanaar in Waalre moest doen. Heeren is nog steeds vermist.