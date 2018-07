Bumperkluiven: deze keer met silent disco

BREDA - Voor wie het eerste weekend van de schoolvakantie feestelijk wil aftrappen is er dit weekend Bumperkluiven in Boeimeer. Een driedaags foodtruckfestival, dat voor de vierde keer in Breda georganiseerd wordt.

Vrijdag begint Bumperkluiven weer: deze keer met dertig foodtrucks aan de Witte de Withweg. ,,De weersvoorspellingen zijn goud”, zegt Frank Haagen van XXL Events, het bedrijf dat het evenement organiseert.

Naast eten en drinken is er muziek van bandjes, songwriters en een jazz dj. ,,Nieuw is de silent disco, op vrijdag- en zaterdagavond vanaf 20.00. En ook de cocktailbar hadden we vorig jaar nog niet: toen was er voornamelijk speciaalbier. Nu hebben we ook een zoetere wegdrinker voor de vrouwen erbij.”

Tropische temperaturen

Aan de warmte is gedacht, met extra parasols en overkappingen. ,,We zitten nog aan een tuinslang te denken”, aldus de organisator. Voor de rest is het volgens hem een ‘veredeld buurtfeest in Boeimeer’.

Welkomstbeker is niet verplicht, ook is er geen muntverkoop op het evenement, dat buiten de versnaperingen gratis te bezoeken is: betalen kan in contant en met pinpas.

Gehoopt wordt op zo’n 12 à 13 000 bezoekers. Op vrijdag 6 juli is het evenement te bezoeken tussen 16.00 en 23.00: op zaterdag 7 en zondag 8 juli kunnen bezoekers tussen 13.00 en 23.00 gaan Bumperkluiven.