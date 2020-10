Bumperklevende automobilist (25) scheurt met 147 kilometer per uur over A16 Breda

Vondst acht ton en cocaïne Breda ook door kraak EncroChat

20 oktober BREDA - De vondst van bijna 800.000 euro contant geld en een kleine 10 kilo cocaïne op het Vekenoord in Breda was mogelijk door de kraak van de versleutelde communicatiedienst EncroChat. Dat bleek dinsdag bij de rechtbank in Breda, waar de verdachten bijeenkwamen voor een tussentijdse zitting.