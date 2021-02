Buitenspeeltuinen: het water komt aan de lippen

Opluchting bij beoefena­ren contactbe­roe­pen in West-Bra­bant: ‘Hier gaat de vlag uit’

23 februari Alle contactberoepen mogen op 3 maart weer aan de slag, met uitzondering van sekswerkers. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Tot grote opluchting van de beroepsbeoefenaren in de regio West-Brabant, want de afgelopen maanden waren zwaar. Voor henzelf, want hun financiële achterstand werd alsmaar groter, maar ook voor hun klanten. ,,Ik heb zoveel patiënten die in de lappenmand zitten.”