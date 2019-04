Buitenplaats Zoudtland bij Breda krijgt opknapbeurt

Waarde vergroten

Alles wordt in het werk gesteld om de cultuur-historische waarde van het monument te vergroten. Dat is ook de reden om een nieuwe karkooi aan te leggen. Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw heeft er namelijk altijd zo’n gebouw gestaan. De schuur is toen gesloopt omdat hij te bouwvallig was. De nieuwe karkooi verrijst op dezelfde plek.

Verband met kazerne

De buitenplaats dankt zijn naam waarschijnlijk aan Peter van Soutelant, de schout van Turnhout die in 1676 is overleden. Er is ook direct verband met de Trip van Zoudtland-kazerne in Breda. Die is vernoemd naar Jean Louis Trip. Die kocht de buitenplaats in 1811. Zijn zoon Albert werd cavaleriegeneraal. Naar hem is in 1912 de kazerne genoemd.