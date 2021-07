Buitengewoon boekje brengt eerbetoon aan Bredase dorpskernen

Na 27 jaar nog één lieve kaart van de juf, en dat was het dan voor Het Berebootje

2 juli BREDA - Veranderde wetten, huurverhoging en daar bovenop ook nog eens de coronamaatregelen. Na 27 jaar stopt peuterspeelzaal Het Berebootje in het Ginneken ermee. Met dubbele gevoelens, maar positiviteit overheerst. ,,Blij dat we zoveel peuters in de buurt hebben kunnen helpen.”