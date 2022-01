Buitengebied Breda bezorgd over falen 30 km-zones: ‘Verkeersveiligheid blijft een hot item’

BREDA - Ook al zijn er op diverse gebieden in het buitengebied van Breda 30 km-zones ingericht, het weerhoudt heel wat automobilisten er niet van om het gaspedaal alsnog dieper in te drukken. Die behoefte is door de aanleg van nieuw asfalt nog moeilijker in bedwang te houden.