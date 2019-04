Buien mogen de pret niet drukken op Bredase vrijmarkt in Valkenberg

Regen. ,,Ja, vanochtend was het even doorbijten", zeggen Annemieke en Merel Kerbusch uit Bavel. ,,We waren er rond een uur of negen. Het kwam met bakken uit de hemel.” Dat beamen verderop Floren (14) Verrest en haar ouders uit Dorst. Maar: ,,We kenden de voorspellingen, waren voorbereid.” Zodra ze een druppel voelen, grijpen ze vanachter een paar plastic zakken, dekken hun spullen in enkele seconden af en duiken zelf onder een paraplu.