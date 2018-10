'Budget Ondernemersfonds in Breda is inderdaad te krap'

BREDA - Wethouder Boaz Adank erkent dat het Ondernemersfonds voor de Bredase binnenstad te weinig budget heeft om goed te kunnen functioneren. Het is dan ook niet uitgesloten dat de gemeente met extra geld over de brug komt.

Bij het Ondernemersfonds zijn ruim achthonderd bedrijven aangesloten in het centrum en enkele aanloopstraten. Voorzitter Jos Koniuszek pleitte vrijdag in BN De Stem voor een structurele, jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro van de gemeente. Daarnaast zouden de leden zelf ook in totaal 100.000 euro extra moeten ophoesten.

Ambities

Als basis heeft het fonds ruim drie ton per jaar beschikbaar. Dat bedrag komt van de leden en wordt geïnd via een reclamebelasting. Volgens Koniuszek is het te weinig om de ambities waar te maken. Het gaat dan onder meer om binnenstadpromotie, ondersteuning van activiteiten en aankleding van de straten.

"Waarschijnlijk zal er altijd sprake zijn van schaarste," zegt wethouder Adank in een reactie. "Wat we wel zien, is dat het bedrag wat ze ophalen eigenlijk te laag is om de basis op orde te houden en ook nog eens aanvullende dingen te kunnen doen."

Volgens Adank is de gemeente in gesprek met het Ondernemersfonds over meerjarige afspraken. "Financiering is hier onderdeel van."

Tevredenheidsonderzoek

De wethouder zegt tevreden te zijn over het functioneren van het fonds, dat ruim 2,5 jaar bestaat. Hij verwijst daarbij naar een tevredenheidsonderzoek dat de NHTV dit jaar heeft uitgevoerd. Ondernemers gaven het fonds daarin een gemiddeld rapportcijfer van 6,8 .