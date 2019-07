Bud is een bier waarvoor je je stoel uitkomt: ‘We mikken op een jonge, diverse groep’

VIJF VRAGEN OVER 'BUD'Bezoekers aan het Nederlandse hoofdkantoor van AB InBev in Breda kunnen er niet omheen: ‘The King of Beers’, zoals Bud in de VS wordt geprofileerd, is breed afgebeeld op de balie bij de entree. Ook elders in het gebouw is Bud (ook wel Budweiser in Amerika) minstens zo prominent aanwezig als Jupiler, Hertog Jan en Leffe, merken waarmee het Belgisch-Braziliaanse concern in Nederland vooral bekend is.

AB InBev, de grootste bierbrouwer ter wereld, lanceert zijn Amerikaanse ‘koningsmerk’ vanaf deze week in Nederland, om te beginnen in de Randstad, waar concurrent Heineken nog altijd de absolute marktleider is. Vijf vragen aan Nicolas Bartholomeeusen, directeur van AB InBev in Nederland, over de opmerkelijke stap.

Heeft uw collega van Heineken al gebeld?

“Haha, nee dat niet. Wij gaan hier ook niet specifiek een andere merk mee beconcurreren. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland ruimte is voor een biertje als Bud, dat zachter, minder bitter en goed doordrinkbaar is. Maar het klopt wel dat er zeker een overlap met andere pilsmerken zal zijn.”

Bud is minder bitter dan Europese pils. Je zou ook kunnen zeggen dat het een vlakkere smaak heeft. Spreekt dat de consument hier wel aan?

“We hebben het uitgebreid getest en het blijkt dat de consument er voor openstaat. Wij mikken op een brede en jonge doelgroep. De meeste pilsmerken richten zich over het algemeen op blanke mannen. Met Bud willen we een internationaal georiënteerde en meer diverse groep aanspreken.”

Bud wordt gebrouwen in Leuven. Dus het komt uit dezelfde brouwerij als Jupiler?

“Dat klopt, we brouwen meerdere bieren onder één dak. Voor Bud hebben we een apart brouwproces. We zijn er wel even mee bezig geweest om dat in Europa goed na te kunnen bootsen. Waar voor de meeste pils een proces van vijftien dagen staat, is dat bij Bud dertig. We gebruiken ook andere ingrediënten, zoals rijst. En we lageren het op beukenhouten snippers, waardoor het die extra zachte smaakt krijgt.”

Kunnen we Bud ook in het zuiden verwachten?

“Jazeker. De belangrijkste focus ligt in de Randstad. Daar steken we extra energie in omdat de doelgroep daar beter vertegenwoordigd is. Maar we gaan het overal aanbieden. In Brabant is het straks in de winkels én in de horeca te krijgen. Voor de horeca komt het beschikbaar als tankbier, in fusten en op fles.”

U communiceert dat het bier ook heel geschikt is voor festivals. Dus volgend jaar stroomt Bud uit de tapkranen op Breda Live?