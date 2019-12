Brute verkrachtingszaak Van Sonsbeeckpark moet zeker half jaar wachten op psychiatrisch onderzoek verdachte (27)

BREDA - Het duurt nog zeker een half jaar tot de rechter zich inhoudelijk kan buigen over de brute verkrachtingszaak van september 2017 in het Van Sonsbeeckpark in Breda. Hoofdverdachte J.B. (27) uit Breda wordt momenteel onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En een rapport van die observatie wordt pas eind mei verwacht.

De rechtbank was dinsdagmiddag snel klaar met de tussentijdse zitting over de gewelddadige verkrachting van ruim twee jaar geleden. Het onderzoek naar de al dan niet betrokkenheid van B. wordt nog stevig opgetuigd. De verdachte wordt sinds eind oktober psychiatrisch doorgelicht in het Pieter Baan Centrum. Verder hebben DNA-deskundigen extra informatie over het bewijsmateriaal verschaft. En eind januari vinden nog twee verhoren plaats.

Al met al reden voor de rechtbank om deze middag niet lang stil te staan bij de lopende zaak. De advocaat van de verdachte was niet aanwezig, de officier van justitie had geen op- of aanmerkingen.

‘Significante overeenkomsten’

Hoe anders was dat begin oktober, tijdens de eerste tussentijdse zitting in deze zaak. De rechter zei toen ‘geschokt te zijn over het buitengewoon brute en gewelddadige karakter’ van het gepleegde feit. Dat vertoonde ‘significante overeenkomsten die in de richting van de verdachte wijzen’, zo stelde de rechtbank.

Het slachtoffer zou 's nachts in september 2017 onder dreiging van een mes zijn verkracht in het Van Sonsbeeckpark. Het signalement en DNA-sporen zouden in de richting van B. wijzen.

Streng toezicht reclassering

B. was al eerder veroordeeld voor twee verkrachtingen en een beroving. De Bredanaar was pas kort op vrije voeten toen hij in 2017 een buurtgenote neerstak in haar eigen woning. Dat was een week na de verkrachting in het Van Sonsbeeckpark. In die periode stond de man onder streng toezicht van de reclassering.