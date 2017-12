Brute straatberoving en mishandeling van Vlijmenaar in Breda

Zaak Laurentius: een zak met geld en ‘valse’ facturen

13 december DEN BOSCH - De zeven ton aan contant geld, die de recherche vond in de woning van de broer van voormalig Laurentius-directeur Walter Vermeulen, was door de laatste verdiend met advieswerk in de bouwsector. Dat zei Vermeulen tijdens de tweede zittingsdag in de fraudezaak rond de Bredase woningcorporatie in Den Bosch.