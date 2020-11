Bruin Caféke: ‘Slechts bij drie klanten vonden ze cocaïne', maar de zaak werd terecht gesloten

Depla niet blij met intocht Sint in Tuinzigt: ‘Weer komt de wijk negatief in het nieuws’

23 november BREDA - ,,Sinterklaas gebruiken als rechtvaardiging voor racistisch gedrag is onacceptabel en zeker niet ‘typisch Tuinzigt’. Want ik kan me niet voorstellen dat de mensen die bij de intocht van de Sint aanwezig waren blij zijn met wat er is gebeurd. Want weer komt Tuinzigt negatief in het nieuws.’’