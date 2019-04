Bruggetje over de Mark stuit op serie bezwaren

Video+update A16 richting Rotterdam nog tot 15.00 uur dicht na ernstig ongeluk met vijf auto's en vrachtwa­gen

11:47 PRINSENBEEK - De A16 richting Rotterdam is nog tot 15.00 uur dicht na een ernstig ongeluk met vijf auto's en een vrachtwagen, meldt de politie. Een man en vrouw zaten bekneld in hun auto en zijn inmiddels bevrijd. Ze worden naar ziekenhuizen in Breda en Rotterdam gebracht.