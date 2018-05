Bruggenbouwer voor supporters

De kersverse supporterscoördinator Gijs Kluft is dolgelukkig: "Ik kwam hier al vaak, nu dagelijks. Dit is toch een droomplek om te werken?" Kluft nam op 1 maart het stokje over van Robert Prins, die dertien jaar lang supporterscoördinator bij NAC was. "Robert gaf daadwerkelijk betekenis aan deze functie, heeft hier echt iets neergezet. Zijn voetstappen zijn enorm."

Middenstip

De supporterscoördinator, in dienst van de club, is verantwoordelijk voor bijna alles wat met supporters te maken heeft. Van het drinken in de bus naar uitwedstrijden tot de vraag van een supporter die op de middenstip wil trouwen.

Quote NAC opent daadwerke­lijk deuren, kan echt een rol spelen om jongeren op het rechte pad te houden Gijs Kluft

Kluft is vastbesloten het werk van Prins te continueren. Beiden zijn van origine jeugdwerkers. "Je leert met groepen werken. Ernaar kijken. Dat werk kun je alleen doen als je er passie voor hebt. Dat komt in deze functie zeker terug."

Kluft observeert, praat, gooit hengeltjes uit en werkt samen met Bredase jongerenwerkers, met maatschappelijke instanties. "Want NAC opent daadwerkelijk deuren, kan echt een rol spelen om jongeren op het rechte pad te houden. Hier komt een belangrijk deel binnen van de Bredase maatschappij voorbij."

Versoepeling

Het 'normalisatie'-proces was voor Kluft een voorname trigger om Prins op te volgen. Het idee: een versoepeling van regels als het gaat om voetbalsupporters. "Natuurlijk, de door de overheid opgelegde regels komen ergens vandaan. Maar we willen de drempel verlagen, we overleggen iedere wedstrijd weer met de lokale driehoek van de speelstad. Dat is een doorlopend proces; er wordt steeds meer naar ons geluisterd."

Kluft is tijdens wedstrijden in functie en staat niet meer op zijn geliefde Vak G. "Dat betekent dat ik constant door het stadion loop, elke tribune bestijg en bij supportersgroeperingen peil hoe het gaat."

Quote Er zijn clubs die er niet zo mee bezig zijn, waardoor men niet weet wat er speelt in het stadion en groeperin­gen niet kennen. Gijs Kluft

Kluft wil hen kennen. Weten wat hun doelen zijn. En hoe kunnen ze geholpen worden? Wat speelt er?

"Ik werk daarin heel vraaggericht, laat zien dat NAC openstaat voor ideeën. Ik ondersteun, regisseer zelf niets. Het is groepseigen dat grenzen opgezocht worden en ik hou juist van creativiteit, van de supporterscultuur. Bij NAC werkt dat heel erg organisch; er is een sociale controle, die die grens bewaakt." Daar zit de crux van de supporterscoördinator. NAC neemt de functie uiterst serieus.

"Er zijn clubs die er niet zo mee bezig zijn, waardoor men niet weet wat er speelt in het stadion en groeperingen niet kennen." Er zijn bruggen gebouwd, iedereen kent elkaar. Kluft geeft de credits aan Prins, maar: "Het is aan mij om die bruggen te onderhouden."