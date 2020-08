Brug over Belcrumhaven extra sterk om eventueel als podium te kunnen dienen

BREDA - De stalen brug over de Belcrumhaven in Breda, die op 3 september wordt gelegd, is extra stevig gebouwd om eventueel te kunnen dienen als podium. Hiervoor is het ontwerp in luttele dagen aangepast. De brug kan nu 500 kilo per vierkante meter dragen, zonder zorgen over de toestroom.

De 45 meter lange en 4,5 meter brede oversteek, die zes meter boven het water hangt en aan weerszijden is voorzien van een trappenhuis, wordt gebouwd bij Van Sluisveld Staalbouw in het historische Heusden. Projectleiders van de gemeentelijke afdeling SIB (Stadsingenieurs Breda) namen daar donderdagmiddag een kijkje, om een eerste glimp op te vangen van het gevaarte.

Gespecialiseerd in totaalbouw

Bij de aanbesteding ging de gemeente uit van drie zaken: het moest snel, goed en binnen de prijs. Uiteindelijk kwam Van Sluisveld als beste uit de bus. Ook omdat dit constructiebedrijf (40 man sterk) gespecialiseerd is in totaalbouw: van vergunning, ontwerp tot fabricage.

Zo is in vier maanden tijd een compleet nieuwe brug van de band gerold. ,,Het is allemaal heel vlot gegaan. In het hele project was het telkens snel schakelen, tot aan de doorberekeningen toe”, aldus Buddy van Sluisveld (33), die als tweede generatie aan de leiding staat van het 35 jaar geleden opgerichte bedrijf.

Volledig scherm De laatste werkzaamheden aan de brug die begin september over de Belcrumhaven komt te liggen. © Pix4Profs-Ron Magielse

,,Complimenten voor de gemeente die heel snel knopen heeft doorgehakt”, vervolgt hij tijdens de rondleiding over de ‘snelle’ aanpassing van het ontwerp voor meer draagvermogen. Dat is gebeurd na overleg met onder meer proeflokaal Brack op het Havenkwartier en Pier 15 op de Veilingkade die met de brug in verbinding komen met elkaar.

Een gemeentewoordvoerder: ,,Het is nu eventueel mogelijk om vanaf de brug een evenement te volgen. Als die omstandigheid zich voordoet. Bij nader inzien hebben we daarom de constructie extra laten verstevigen.”

Industriële omgeving

Van Sluisveld over de brug: ,,Een heel leuke klus. We hebben eerder bruggen gebouwd, maar dit is wel een bijzondere en iets groter in omvang.” Wat hem aanspreekt: ,,De industriële omgeving waar de brug komt te liggen en de belangstelling uit de buurt.” De brug is in die industriële stijl gebouwd, aansluitend op het erfgoed van de behouden Backer en Ruebhallen op het Havenkwartier.

Volledig scherm Impressie van de tijdelijke brug over de Belcrumhaven, die de Veilingkade verbindt met het Havenkwartier (Backer en Rueb). © Gemeente Breda

Eerst worden maandag 31 augustus de trappen geplaatst, om op woensdag 2 september met een 700 tons kraan de brug erin te hangen. De brug is overigens afsluitbaar en ligt er tijdelijk, in afwachting van een definitieve versie en de nieuwbouw op het Havenkwartier. Maar, zegt Van Sluisveld: ,,De brug is thermisch verzinkt, met een beetje onderhoud gaat ie decennialang mee.”

Over de prijs: 150.000 euro. Maar dan is er, zoals een van de mensen van de gemeente het zegt, wel een mooi staaltje van bruggenbouw geleverd.

Volledig scherm De laatste hand wordt gelegd aan de montage van de brug over de Belcrumhaven. © Pix4Profs-Ron Magielse

Volledig scherm Van Sluisveld Staalbouw in Heusden bouwt de brug over de Belcrumhaven in Breda. © BNDeStem