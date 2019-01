Brug in Zundert bij sportpark De Wildert wordt vervangen

Het is al enige tijd bekend: de brug in Zundert over de Weerijs, vlak bij sportpark De Wildert, heeft zijn beste tijd gehad. Hij is op en moet volledig worden vervangen.

Na enkele weken voorbereiding, is het 28 januari zover. Aannemer KWS-Aquavia gaat aan de slag. Verkeer treft vanaf dat moment in de omgeving van de brug op de Wildertsedijk de nodige hekken en verkeersborden aan. De straat is er afgesloten.

Noodbrug

Wie desondanks toch met de auto naar sportpark of zwembad wil, moet omrijden via de alternatieve route over de Prinsenstraat en Beeklaan, om uiteindelijk via de brug in de Meirseweg de Weerijs over te kunnen steken. Een omweg waardoor, zo wordt op de gemeentelijke website ingeschat, het verkeer tussen de vijf en tien minuten later op de plaats van bestemming is.