Brug in Wernhout op de schop, brug in Zundert weer open

WERNHOUT De brug aan de Maalbergenstraat in Wernhout wordt vervangen. Deze week is met het werk begonnen. Meteen trouwens nadat even verderop in Zundert de nieuwe brug bij de Wildertsedijk in gebruik is genomen.

Net als die brug was de oversteek bij de Maalbergenstraat hard aan vervanging toe. Hij lag er al bijna zestig jaar en was versleten. Of, zoals een woordvoerder van de gemeente Zundert het zegt: ,,Het einde van de levensduur was bereikt.”

Schoolkinderen

De brug in Wernhout is afgesloten. ,,Dat brengt natuurlijk hinder met zich mee”, aldus verkeerswethouder Patrick Kok in een persbericht. Daar is rekening mee gehouden. Zo is er onder meer een bijeenkomst geweest in de Sint Jozefschool om met ouders te spreken over een veilige oplossing voor kinderen die de brug gewoonlijk dagelijks oversteken van en naar school.

Om de overkant te bereiken kan verkeer uitwijken via de Weduwestraat, de Wildertstedijk, de Industrieweg en de Wernhoutseweg. Medio juli, zo is de verwachting, is de brug vervangen door een nieuw exemplaar dat er weer tientallen jaren tegenaan kan.

De Wildert

Het werk in Wernhout sluit aan op dat van de Wildertsedijk in Zundert. Daar lag de brug er sinds januari uit. Inmiddels is er een nieuwe. De eerste auto’s reden er dit weekend overheen.